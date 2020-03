Emergenza Coronavirus, Song ricorre alla FIFA dopo il licenziamento da parte del Sion

Alex Song ha deciso di ricorrere alla FIFA dopo il licenziamento da parte del Sion. L’ex giocatore di Arsenal e West Han era stato tra i nove giocatori licenziati dal club svizzero dopo la richiesta dello stesso di ridurrei gli ingaggi per far fronte all’emergenza Coronavirus. “Il mio avvocato si prenderà cura del mio caso che verrà sottoposto alla FIFA. Difenderemo i nostri diritti - ha detto il camerunese ai microfoni di RMC -. Noi non abbiamo commesso nessun errore professionale. Tutti i club hanno raggiunto accordi con i loro calciatori, non capisco cosa sia successo”.