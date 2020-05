Emergenza Coronavirus. Wolves, Gibbs-White viola le restrizioni: sarà punito dal club

Un altro giocatore finisce nell'occhio del ciclone in Inghilterra per aver violato le restrizioni previste dal governo per il coronavirus. Morgan Gibbs-White, centrocampista del Wolverhampton e della Nazionale Under-21 inglese, ha infatti pubblicato su Snapchat un breve filmato che lo ritrae a una festa insieme a un gruppo di amici in pieno centro a Londra. L'episodio è avvenuto una settimana fa; il Wolverhampton ha annunciato provvedimenti disciplinari nei confronti del 20enne.