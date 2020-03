Emergenza Coronavirus, Wu Lei guarito: ancora infetto solo uno dei 6 contagiati dell'Espanyol

Wu Lei è il quinto membro dell'Espanyol a sconfiggere il Coronavirus. Come riporta Marca, l'attaccante cinese ha infatti recuperato pienamente dal COVID-19, anche se dovrà restare altri 15 giorni in quarantena come da protocollo di sicurezza. Tra i sei contagiati in casa biancazzurra (quattro calciatori della prima squadra e due elementi dello staff), adesso manca così solamente la guarigione clinica dell'ultimo, che ad oggi ha accusato comunque soltanto sintomi lievi.