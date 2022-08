ufficiale Espanyol, il cinese Wu Lei torna a casa: è stato ceduto allo Shanghai FC

Finisce dopo tre anni l'avventura europea di Wu Lei, attaccante cinese che in Spagna non è riuscito a ripetere gli straordinari numeri raccolti in patria. L'attaccante lascia l'Espanyol e torna a casa, allo Shanghai FC, che ha raggiunto un accordo di massima con i catalani, che lo hanno annunciato sul proprio sito.