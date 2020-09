Eredivisie, due vittorie su due per l'Heerenveen: 3-1 sul campo del Sittard

Seconda vittoria di fila in due partite per l’Heerenveen che oggi si è imposto per 3-1 sul campo del Sittard. Monologo degli ospiti nel primo tempo con Batista Meier e Veerman (doppietta per lui, il primo gol su calcio di rigore). Nella ripresa ha provato senza successo Polter ad accorciare le distanze. L’Heerenveen sale dunque al primo posto con 6 punti assieme a PSV e Vitesse, mentre il Sittard resta all’ultimo posto ancora a zero punti.