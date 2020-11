esclusiva Kempes e l'addio al calcio di Mascherano: "Esempio di lotta e capacità di far gruppo"

Nelle ore scorse ha deciso di dire addio al calcio un mito argentino come Javier Mascherano. El Jefecito lascia all'età di 36 anni dopo una carriera ricca di successi tra Liverpool e Barcellona. Per celebrare il centrocampista sudamericano abbiamo sentito a TMW un'altra icona del calcio argentino come Mario Kempes: "Ha sempre dimostrato di essere una persona eccezionale - ha detto - dentro e fuori dal campo. E' un suo merito e gli va riconosciuto. I giovani spingono forte e arriva un momento per tutti in cui dobbiamo smettere. Ha fatto tanto non solo per l'Argentina ma anche in tutte le squadre in cui ha giocato e lascia un esempio di lotta, di capacità di far gruppo e amicizia. E' un'altra persona che lascia il calcio e ora vedremo cosa farà in futuro".

Unico cruccio, non ha vinto con la nazionale...

"Sì, è vero. Ci è andato vicino, comunque ha vinto tutto con i suoi club ed è sempre stato protagonista. Con cuore e testa. E con tutto quello che serve per un giocatore di calcio".