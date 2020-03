Espanyol, Abelardo: "Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto oggi"

Intervenuto al termine di Espanyol-Atletico Madrid, il tecnico dei catalani Abelardo ha così commentato il pari contro i Colchoneros: "La squadra ha disputato una buona partita, dobbiamo essere orgogliosi e felici di quanto fatto oggi. Dobbiamo giocare ogni gara in questo modo, anche se non è facile - ammette l'ex Alaves, come riportato dal sito ufficiale dell'Espanyol -. Non dimentichiamoci quanto sia forte l'Atletico, non posso dire nulla ai miei ragazzi perché hanno dato tutto".