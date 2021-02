Alaves, Abelardo: "Concessa troppa libertà al Barcellona. Noi poco aggressivi"

vedi letture

Abelardo, allenatore dell'Alaves, ha analizzato il pesante ko per 5-1 rimediato al Camp Nou contro il Barcellona. Queste le sue parole riportate da Marca: "Nel primo tempo ci è mancata l'aggressività giusta in difesa: abbiamo dato al Barcellona la libertà di pensare in attacco e loro sono pericolosi in questo senso. È stato un peccato subire il 2-0 allo scadere del primo tempo: hanno fatto filtrare questo passaggio per Messi, che ha segnato un gran gol. Nella ripresa siamo partiti bene, osando di più: poi, però, sono arrivati gli altri gol e il gioco è finito".