Espanyol, Calleri: "Qualfiicazione compromessa all'andata. In Inghilterra siamo stati ridicoli"

Jonathan Calleri è stato il grande protagonista nella sfida vinta dall'Espanyol contro il Wolverhampton. L'attaccante della squadra di casa ha segnato una tripletta nell'inutile 3-2, che non è servito a ribaltare lo 0-4 subito nella gara d'andata: "La qualificazione era ormai compromessa, tutto il resto era buono solo per le statistiche. Siamo stati ridicoli in Inghilterra, stasera abbiamo avuto coraggio e abbiamo provato a giocare, a fare le cose per bene, soprattutto per i tifosi. Era una partita utile per acquisire fiducia e mettere in difficoltà l'allenatore".