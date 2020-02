Europa League, A. Silva trascina l'Eintracht: 2-2 a Salisburgo, agli ottavi sfida col Basilea

È l'Eintracht Francoforte l'ultima qualficata agli ottavi di Europa League, dove affronterà il Basilea. Forte del 4-1 conquistato in casa, la formazione tedesca non ha problemi nella sfida di ritorno contro il Salisburgo, disputata oggi a causa di un uragano che ieri ha costretto l'UEFA a rinviare la partita. In Austria finisce 2-2: in svantaggio dopo dieci minuti (rete di Ulmer), la squadra di Hutter pareggia alla mezzora con André Silva, che si ripete anche nella ripresa dopo il gol di Onguene.