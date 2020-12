Europa League, Gruppo B: l'Arsenal fa sei su sei, passa il turno anche il Molde

L'impresa non riesce al Rapid Vienna, che saluta l'Europa League così come il Dundalk (0 punti in sei gare): nello scontro diretto in Austria infatti è il Molde ad averla vinta, almeno in classifica. 2-2 il finale, che porta i norvegesi a dieci punti in classifica, distanti di ben otto lunghezze dall'Arsenal, dominatore del Gruppo B con sei vittorie in altrettante gare.

Giovedì 10 dicembre

Dundalk-Arsenal 2-4

(13' Nketiah (A), 18' Elneny (A), 22' Flores (D), 67' Willock (A), 80' Balogun (A), 85' Hoare (D))

Rapid Vienna-Molde 2-2

(12', 46' Eikrem (M), 43' Ritzmaier (R), 90' Ibrahimoglu (R))