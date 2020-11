Europa League, Gruppo I - Le formazioni di Villarreal-M. Tel Aviv: ecco Raul Albiol e Bacca dal 1'

Mentre è in corso Sivasspor-Qarabag, Villarreal e Maccabi Tel Aviv si preparano per scendere in campo nella seconda sfida valida per il Gruppo I di Europa League. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, di scena alle 21:00 all'"Estadio de la Ceramica":

Villarreal (4-4-2): Rulli; Pena, Albiol, Funes Mori, Jaume Costa; Kubo, Parejo, Iborra, Alex Baena; Bacca, Pino. All.: Emery.

M. Tel Aviv (5-3-2): Tenenbaum; Bitton, Hernandez, Tibi, Baltaxa, Saborit; Karzev, Glazer, Cohen; Blackman, Ben Chaim. All.: Donis.