Everton, Ancelotti: "L'obiettivo di Richarlison deve essere quota 30 gol nella prossima stagione"

Dopo aver segnato 13 gol in questa stagione di Premier League, Richiarlison ha spiegato di puntare quota 20 per il prossimo campionato. Tuttavia Carlo Ancelotti ha alzato l'asticella del suo giocatore: "Penso che Richarlison abbia torto a dire che il suo obiettivo sarà 20 gol. L'obiettivo non deve essere 20 gol per lui. Dovrebbe essere almeno 30. Ho avuto attaccanti che sono stati in grado di segnare 60 gol in una stagione - non importa il nome. Ma anche in Inghilterra, Didier Drogba ha segnato 29 gol in una sola stagione della Premier League. Quindi l'obiettivo per Richarlison sarà di 30 non di 20", ha detto il tecnico dell'Everton.