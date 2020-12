Everton-Arsenal 2-1, le pagelle: Calvert-Lewin implacabile, deludono Ceballos e Willian

EVERTON-ARSENAL 2-1

Marcatori: 22' Calvert Lewin, 35' Pepè su rigore, 45' Mina

EVERTON

Pickford 5,5 - Un'uscita a vuoto che poteva costare veramente cara all'Everton, in quell'occasione viene salvato dal palo di David Luiz. Per il resto non ha grandi problemi visti i pochi tiri in porta dell'Arsenal.

Holgate 6 - Ordinaria amministrazione per il terzino destro di Ancelotti, deve fronteggiare dalle sue parti un certo Willian che però non è in giornata. Compito abbastanza semplice per lui.

Mina 7 - Insuperabile sui duelli aerei, come avviene spesso del resto. Le sue doti le fa valere anche nell'area di rigore avversaria, perfetto il colpo di testa che vale il secondo vantaggio.

Keane 6,5 - Alza la saracinesca insieme al collega colombiano, non sbaglia quasi nulla ed è un gioco da ragazzi controllare i timidi squilli di Nketiah. Nel primo tempo sfiora anche il gran gol dalla distanza.

Godfrey 6 - >Ha maggiormente da fare con Pepé nel primo tempo, nella ripresa invece non soffre praticamente mai. Non si stacca per sovrapporsi ma stringe le maglie della difesa.

Davies 6 - Mezzo voto in meno per il rigore, casuale, causato nel primo tempo che rimette in partita l'Arsenal. Prova a spazzare ma colpisce Maitland-Niles, per il resto sempre sul pezzo.

Doucouré 6,5 - Calciatore utile per ogni allenatore, la classica diga davanti alla difesa dell'Everton. Corre tanto per la squadra, gioca tanti palloni e non fa rimpiangere l'assenza di Allan.

Sigurdsson 6,5 - Dal suo destro può nascere di tutto, come l'assist per la rete di Mina su calcio d'angolo. Si propone spesso per creare gioco in mezzo al campo, sempre a testa alta.

Iwobi 6,5 - Partita da ex di turno per il laterale nigeriano, parte con il freno a mano tirato ma poi offre il delizioso assist per il colpo di testa vincente di Calvert Lewin che sblocca la sfida. (Dal 83' Coleman sv).

Calvert-Lewin 7 - E sono dodici in quattordici gare, rendimento da top per l'attaccante inglese sempre più al centro del progetto di Ancelotti. Ha un'occasione e la trasforma in oro nel primo tempo. (Dal 90' Tosun sv).

Richarlison 5,5 - L'unica nota leggermente stonata nello spartito odierno di Carlo Ancelotti, fa fatica nel liberarsi dalla fitta marcatura di Maitland-Niles e le sue giocate sono soltanto estemporanee. (Dal 90' Kenny sv).

ARSENAL

Leno 6 - Non può nulla sui due gol dell'Everton, si esalta invece nella conclusione dalla distanza da parte di Calver-Lewin. Non ha nulla da rimproverarsi in questa sfida.

Holding 5 - Ha le sue responsabilità sul primo gol dell'Everton, sfortunata la sua deviazione ma l'errore di fondo è la marcatura troppo leggere su un calciatore a cui non concedere spazio come Calver-Lewin.

David Luiz 6 - Prova a tenere unita la retroguardia dell'Arsenal nei momenti di massima spinta degli avversari, soffre anche relativamente poco. Sfortunato nel secondo tempo quando prova la girata e colpisce il palo.

Tierney 6,5 - Centrale e terzino, fa bene in entrambi i ruoli. Tiene bene la posizione nonostante il giallo rimediato nel primo tempo, ha tanta gamba per le numerose sgroppate. Le azioni più pericolose partono da lui.

Maitland-Niles 6 - Non dispiace, anzi è utile a raddoppiare Richarlison che questa sera non illumina come di consueto. Ha il merito di guadagnarsi il calcio di rigore poi trasformato da Pepé.

Elneny 6 - Si abbassa spesso per far partire il primo possesso dei Gunners, non si risparmia in qualche duello con Sigurdsson. Viene sostituito per dare maggiore vivacità al centrocampo. (Dal 64' Willock 6 - Si prende un giallo evitabile ma è sua la più grande occasione della ripresa per i Gunners).

Ceballos 5 - Dovrebbe iniettare qualità e ritmo al centrocampo ed al possesso dei Gunners, missione fallita per lo spagnolo. Gioca pochissimi palloni ed è sempre fuori dalla manovra.

Saka 5,5 - Nell'asse con Tierney prova a creare superiorità numerica a sinistra, ci riesce solo a sprazzi. Un traversone ed una conclusione murato, un po' troppo poco per lui.

Pepé 6 - Sufficienza stiracchiata per l'ex Lille, parte male e poi riesce con freddezza a realizzare il calcio di rigore del momentaneo pareggio. Duello impari su corner quando si perde in marcatura Mina. (Dal 71' Martinelli 6 - Dopo dieci mesi torna in campo in Premier League e si lascia alle spalle in lungo infortunio, già questa è una buona notizia per Arteta).

Nketiah 5,5 - Una sola occasione da segnalare, nel primo tempo con la sfera che sfiora il palo. Senza palloni giocabili non può rendersi pericoloso, sempre chiuso dai due centrali di casa. (Dal 76' Lacazette sv).

Willian 5 - Uno dei grandi assenti di questa sfida. E' mancata la gamba e la fantasia del brasiliano, gioca largo a sinistra ma non riesce mai a buttarsi in mezzo. Giornata storta.