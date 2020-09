Evra contro Le Graet: "Il razzismo in Francia esiste. In Nazionale ci spedivano escrementi"

Ogni volta che si espone, Patrice Evra fa rumore. L'ex laterale di Manchester United e Juventus ha parlato, in un video sul proprio profilo Instagram, del razzismo ancora oggi presente in Francia e nel calcio francese, rispondendo così al presidente Le Graet, che aveva assicurato che questa piaga sia stata debellata da tempo: "Sono obbligato a rispondere a Noel Le Graet. Sono obbligato a parlare dello "Chateau" (Clairefontaine, la Coverciano transalpina, ndr). Lo sapete cosa succede lì? Quante lettere razziste sono arrivate? Tipo 'Deschamps, prendi le tue scimmie e vai in Africa'. Ma le abbiamo sempre nascoste. Abbiamo persino ricevuto alcune scatole piene di escrementi".

Le visite del Presidente della Repubblica - Evra va addirittura oltre, denunciando atti razzisti nelle occasioni in cui le più alte cariche politiche facevano visita alla selezione: "Quando arriva il Presidente, sappiamo che la squadra non appartiene a un singolo giocatore, ma al popolo francese. A tavola ci sono i posti assegnati, eppure mi hanno fatto spostare e mettere in fondo, dove normalmente si sedevano Sakho e Sagna. Perché? Dovevano cambiare disposizione: hanno messo Lloris, Koscielny e il Presidente al centro. Sono le regole del gioco. Anche quando si scattano le foto, è meglio che il presidente stia con Koscielny e Lloris piuttosto che con Sagna e Sakho".