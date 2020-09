Fabio Silva dal Porto al Wolverhampton, maxi-commissione per Mendes: 7 milioni

vedi letture

Sta facendo rumore in Portogallo, e non solo, il trasferimento di Fabio Silva al Wolverhampton. Non solo per l'ingente cifra messa sul piatto dai Lupi, 40 milioni di euro, per aggiudicarsi l'attaccante 18enne, ma anche per la maxi-commissione spettata al suo procuratore, il potente Jorge Mendes. Come comunicato dal Porto alla borsa portoghese, infatti, questa sarebbe del 25% sul trasferimento, ben 10 milioni. Dei quali 7 sono stati destinati all'agenzia Gestifute, che fa capo proprio a Mendes.