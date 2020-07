Fair-play finanziario, la UEFA sanziona il Fenerbahce: trattenuti 2 mln dagli introiti delle Coppe

La UEFA ha annunciato che il Fenerbahçe è stato sanzionato per non aver rispettato le regole del fair play finanziario. La Camera Giudicante dell'organo di controllo finanziario dei club ha accusato il club turco di non aver "soddisfatto le condizioni imposte il 19 luglio 2019" in termini di bilancio. I turchi, quindi, dovranno pagare un'ammenda di due milioni di euro, derivanti dagli introiti per le future partecipazioni alle competizioni europee nelle prossime due stagioni, 2020-2021 e 2021-2022.