FOTO - Inizia l'avventura del terzino Armando Anastasio al Rijeka

Il terzino Armando Anastasio ha iniziato la sua nuova avventura al Rijeka dove si è trasferito in prestito dal Monza in questa finestra di mercato. Questa la foto che testimonia l'arrivo del giocatore in Croazia per intraprendere un'avventura che lo porterà a giocare anche in Europa League visto che il club si è qualificato alla fase a gironi della competizione.