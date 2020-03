Francia, Le Graet propone di chiudere i campionati il 20 luglio. Deroga per i contratti in scadenza

Mentre in Italia si continua a sperare si chiudere la stagione entro il 30 giugno, la Federcalcio francese sposta un po' più in là l'orizzonte temporale. Il presidente Noel Le Graet, infatti, avrebbe proposto di giocare fino al 20/7, chiudendo così i bilanci il 31 (con deroghe per i contratti in scadenza il 30/6 e per il fisco), e cominciando la nuova stagione a settembre. Lo riporta L'Equipe.