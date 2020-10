Francia, lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex portiere dei bleus Bruno Martini

Lutto nel calcio francese, è morto a 58 anni Bruno Martini, ex portiere della nazionale francese con cui ha raccolto 31 presenze e partecipando agli Europei del 1992 dove era il portiere titolare e del 1996. Le cause del decesso sono da attribuire a un arresto cardiorespiratorio. Per anni portiere dell'Auxerre (dal 1981 al 1995), ha incrociato nelle competizioni europee squadre italiane come il Milan e la Fiorentina.