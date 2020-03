Francia, Platini piange l'ex ct Hidalgo: "Era un creatore di emozioni"

La notizia della morte di Michel Hidalgo, tecnico della Francia che vinse l'Europeo nel 1984, ha scosso uno dei grandi campioni di quella nazionale come Michel Platini che dalle colonne de L'Equipe ha voluto ricordare il suo ex ct: “È stato un creatore di emozioni. Assieme a Georges Boulogne e Fernand Sastre ha ricostruito il calcio francese facendolo uscire dall'angolo in cui era finito e permettendogli di brillare fino a oggi. - continua Platini – Voleva che giocassimo bene, che ci divertissimo e costruiva la squadra sulle nostre qualità e personalità. Fu lui a inventare il famoso quadrato magico non sentendosela di rimettere in panchina Tigana una volta che io mi ristabilii da un infortunio. E così decise di tenere in campo tutti e quattro (ovvero Platini, Tigana, Giresse e Fernandez NdR)”.