Francia, ufficializzata la ripresa del mercato: si inizia al 15 agosto, si chiude il 5 ottobre

Manca soltanto l'ufficialità, ma il mercato in Francia ripartirà il 15 agosto. La data è stata indicata dalla LFP, come riportato da RMC Sport: la nuova sessione terminerà il 5 ottobre. La finestra di mercato è stata impostata anche per permettere alle varie squadre impegnate in Champions e in Europa League di depositare le liste ufficiali.