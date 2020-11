Gabon costretto a dormire in aeroporto per sospette positività. Aubameyang furioso con la CAF

vedi letture

Incredibile disavventura capitata alla Nazionale del Gabon dopo l'arrivo a Banjul, in Gambia, nella scorsa notte. La selezione in cui milita Pierre-Emerick Aubameyang è stata trattenuta dalle autorità locali in aeroporto per ben sei ore: ai gabonesi è stato impedito di raggiungere l'hotel a causa di alcuni test positivi effettuati 48 ore prima. La Federazione, invece, sostiene che tutti i tamponi avevano dato esito negativo. I giocatori hanno trascorso la notte in aeroporto e qualcuno ha anche dormito sul pavimento, come mostrano alcune immagini scattate dai giocatori. L'attaccante dell'Arsenal ha lanciato pesanti accuse alla CAF: "Quello che è accaduto non ci demotiverà, ma la gente ha bisogno di sapere e soprattutto la CAF deve assumersi le responsabilità. Siamo nel 2020 e vogliamo che l'Africa cresca, non è così che ci riusciremo!". I giocatori sono stati "liberati" dopo aver chiarito la faccenda. La sfida comincerà alle 17.