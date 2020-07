Gabriel Jesus ancora decisivo per Guardiola: il brasiliano ha già eguagliato il suo record

Uomo mercato e da tempo oggetto del desiderio della Juventus, Gabriel Jesus ha segnato 21 gol in stagione, eguagliando a due gare dalla fine in Premier League il suo record siglato lo scorso anno. Il brasiliano ex Palmeiras ha giocato titolare la gara vinta contro il Bournemouth per 2-1.