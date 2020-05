Galatasaray, Andone tornerà al Brighton: non verrà riscattato

Florin Andone a fine stagione tornerà al Brighton dopo un anno di prestito al Galatasaray, L'attaccante è stato condizionato in questa stagione da un infortunio al ginocchio destro che non gli ha permesso di esprimersi al meglio ma il club turco ha comunque deciso di non riscattare il suo cartellino rimandandolo in Inghilterra.