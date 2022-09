Florin Andone lascia il Brighton, lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. Il rumeno, 29 anni, è reduce dal prestito al Cadice, dove ha raccolto 9 presenze.

Good luck, Florin. 😇 The striker has left the club after his contract was terminated by mutual consent. 🇷🇴

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 1, 2022