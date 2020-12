Garay: "Ho scelto io di rimanere svincolato. Prima il recupero dall'infortunio e poi un nuovo club"

Il primo febbraio contro il Celta Vigo Ezequel Garay si è rotto il legamento crociato del ginocchio giocando con il Valencia e a giugno il club spagnolo ha deciso di non rinnovare il contratto al difensore argentino. Oggi l’ex Zenit e Benfica ha raccontato il suo 2020 che si chiuderà da svincolato: “In molti mi chiedono perché non ho ancora firmato per nessuno dei club che mi hanno contattato essendo libero e quasi del tutto guarito. Il motivo è proprio nelle mie non perfette condizioni. La mia decisione è stata infatti quella di privilegiare il recupero al 100% e poi accettare un nuovo contratto, in modo tale da dare subito il massimo per il mio nuovo club”. A riportare le sue dichiarazioni è il Mundo Deportivo.