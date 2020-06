Getafe, Deyverson non proroga il contratto. Non ci sarà contro l'Inter ad agosto

L'attaccante Deyverson non estenderà il proprio contratto con il Getafe e quindi non concluderà la stagione con la squadra di Bordalas. Il brasiliano, 29 anni, non è stato convocato per la sfida contro il Real Valladolid. Lo stesso vale per Vitorino Antunes, ex di Lecce e Roma: i due giocatori non saranno nella rosa che affronterà l'Inter negli ottavi di Europa League. Lo riporta Marca.