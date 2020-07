Giocatore positivo in Francia: l'Orleans costretto ad annullare un'amichevole

L'Orleans, squadra che milita in Ligue 2 in Francia, ha annullato l'amichevole in programma per domani contro il Berrichonne de Châteauroux perché un giocatore della rosa è stato trovato positivo al Covid-19. Visto il protocollo vigente in Francia, la gara non può avere luogo.