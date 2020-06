Gladbach, Rose: "Tutti con Thuram. Creato un esempio di protesta contro il razzismo"

Marco Rose, tecnico del Borussia Monchengladbach, ha commentato il gesto di Marcus Thuram. Il francese si è inginocchiato in segno di protesta contro il razzismo, onorando la memoria di George Floyd, l'uomo ucciso lo scorso 25 maggio da un agente di polizia a Minneapolis. "Posso dire di avere delle belle persone intorno a me. Sosteniamo Thuram per quello che ha fatto in campo. La pensiamo tutti come lui. Lui lo ha espresso con un gesto. Non ho visto la sua esultanza ma ha creato un esempio di protesta contro il razzismo. Siamo tutti con lui".