Gotze al Leverkusen? Il ds delle Aspirine: "Ottimo giocatore ma non ci interessa"

Nelle ultime ore in Germania è circolata la voce che il Bayer Leverkusen fosse interessato per la prossima stagione a Mario Gotze, trequartista in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Dai microfoni di Sport1 il ds delle Aspirine Simon Rofles ha fatto il punto della situazione: “Mario Gotze è un ottimo giocatore con il quale ho avuto anche la fortuna di giocare in Nazionale, ma non è un nostro obiettivo di mercato”