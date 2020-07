Granada-Valencia, le formazioni ufficiali: il grande ex Soldado sfida Gameiro

Alle 22 toccherà al Valencia scendere in campo in casa del Granada. La squadra di Garitano dopo tre sconfitte di fila cerca i tre punti e scende in campo con Gameiro in attacco al fianco di Cheryshev e Vallejo. Dall'altra parte c'è il grande ex Soldado supportato da Machis e Foulquier.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GRANADA: Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, D. Duarte, Neva, Brice, Herrera, Foulquier, C. Fdez Machís e Soldado.

VALENCIA: Cillessen, Wass, Paulista, Mangala, Jaume Costa, Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev, Manu Vallejo e Gameiro.