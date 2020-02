vedi letture

Guardiola come Helenio Herrera: è il più vincente al Bernabeu da avversario

Col successo di ieri sera alla guida del Manchester City sul campo del Real Madrid, Pep Guardiola è divenuto il tecnico più vincente da avversario al "Bernabeu": 6 successi, raggiunto Helenio Herrera. Il tecnico catalano ha vinto in cinque occasioni alla guida del Barcellona, con alcuni successi storici come il 2-6 nel 2009 o lo 0-2 in semifinale di Champions League nel 2011. Un solo confronto contro il Real alla guida del Bayern, in quell'occasione vinsero i blancos per 1-0. Il "Mago" è riuscito nell'impresa anche guidando una squadra italiana, l'Inter, nel 1967, in un 2-0 che portò i nerazzurri in semifinale di Coppa dei Campioni.