Harry Kane a secco di mercoledì: è l'unico giorno della settimana senza reti in Nazionale

Harry Kane "odia" il mercoledì. O almeno così sembra quando l'attaccante del Tottenham gioca per la Nazionale inglese: è l'unico giorno della settimana, infatti, in cui l'Uragano non ha segnato con la maglia dei Three Lions: sono 3 le partite disputate e 12 tiri tentati verso la porta avversaria, ma ancora nessun centro.

0 - Wednesday is the only day of the week Harry Kane is yet to score on for England, attempting 12 shots in three games in Wednesday matches but failing to land a single one on target. Hump. pic.twitter.com/sCL05OkVS1

— OptaJoe (@OptaJoe) November 18, 2020