Havertz sogna di giocare con Kroos: il Real ci prova, ma il Bayer chiede 100 milioni

vedi letture

Bayern Monaco e Chelsea sono disposti a fare follie per lui, ma Kai Havertz sembra aver espresso una preferenza per la destinazione futura. Il giovane jolly offensivo del Bayer Leverkusen, infatti, insegue un sogno: giocare nel Real Madrid, per ritrovarsi fianco a fianco con il suo idolo, Toni Kroos. Lo riporta Sportbuzzer, che spiega anche che il club spagnolo ha effettuato un'offerta per il talento tedesco, rispedita al mittente perché molto distante dai 100 milioni richiesti.