Hitzfeld: "L'esonero di Favre decisione avventata. Il Bayern non può essere il metro di paragone"

Ottmar Hitzfeld, ex tecnico del Borussia Dortmund, ha commentato ai microfoni di Blick l'esonero di Lucien Favre: "Penso che sia un peccato che non gli abbiano dato la possibilità di andare avanti. Sono convinto che il Borussia Dortmund sarebbe stato un avversario ostico per il Bayern. Ha raggiunto facilmente gli ottavi di Champions League, vincendo il girone. Sono sorpreso che il Dortmund abbia ceduto alla pressione dell'opinione pubblica. Sarebbe stato meglio restare calmi almeno fino alla fine dell'anno. È stata una decisione avventata, ma in il Bayern è la misura di tutte le cose in Germania. Quando hai una squadra giovane come il Dortmund e promuovi il talento, non puoi avere la sensazione che diventerai campione subito. Con questa strategia, il titolo non può essere l'obiettivo. Tanto più che, a differenza del Bayern, il Borussia vende continuamente i migliori giocatori".