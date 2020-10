Hoffenheim-Dortmund, le formazioni ufficiali: Favre pensa alla Lazio, Haaland dalla panchina

vedi letture

Bundesliga in campo per la quarta giornata di campionato. Il Borussia Dortmund, che affronterà la Lazio in Champions League, sarà impegnata sul campo dell'Hoffenheim. Lucien Favre fa un po' di turnover e lascia in panchina il bomber norvegese Haaland. Ecco le scelte dei due tecnici:

Hoffenheim (3-5-2): Baumann; Posch, Vogt, Akpoguma; Rudy, Gacinovic, Samassekou, Geiger, Skov; Belfodil, Bebou. Allenatore: Hoeness

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Hitz; Piszczek, Hummels, Can; Meunier, Dahoud, Witsel, Passlack; Brandt, Reyna; Sancho. Allenatore: Favre