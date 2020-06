Black Lives Matter - Anche il Chelsea si inginocchia per George Floyd

Dopo i giocatori del Liverpool nella giornata di ieri, oggi anche quelli del Chelsea hanno voluto manifestare la propria solidarietà nei confronti di George Floyd, l'uomo afroamericano ucciso da un poliziotto a Minneapolis nei giorni scorsi. I calciatori, come si vede in una foto pubblicata da Ruben Loftus-Cheek si sono inginocchiati con la testa bassa, una postura che è uno dei simboli del movimento Black Lives Matter. “Quando è troppo è troppo. Siamo tutti umani. Insieme siamo più forti” è la frase scelta dal giocatore a corredo della foto.

Enough is enough. We are all HUMANS. Together we are stronger. #BlackLivesMatter ✊✊?¬ワハ?¬ワハ?¬ワハ?¬ワハ? pic.twitter.com/3cyRSrDxWM

— Ruben Loftus-Cheek (@rubey_lcheek) June 2, 2020