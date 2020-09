Esport 3: il sogno di Koeman è Lukaku, ma il Barcellona non può permetterselo

Non è un mistero che il Barcellona sia da tempo interessato a Lautaro Martinez. Ronald Koeman, però, aveva fissato un obiettivo diverso per l'attacco: secondo Esport 3, il tecnico olandese aveva indicato il compagno di reparto del Toro, Romelu Lukaku, come prima scelta assoluta per rinforzare la squadra. Una richiesta, fatta alla società, che ovviamente non poteva essere soddisfatta a causa dell'attuale situazione economica del club blaugrana. E così il centravanti dell'Inter, che Rambo ha allenato ai tempi dell'Everton, resterà solo un sogno.