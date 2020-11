Eurorivali - Il weekend delle avversarie del Milan: Celtic in crisi nera, Lille fermato in trasferta

Juve e Roma già qualificate, tutte le altre a inseguire un posto nella fase a eliminazione diretta. Sarà una giornata decisiva per molte delle italiane impegnate nelle Coppe europee; vediamo i risultati delle loro avversarie nei gruppi di Champions ed Europa League.

Il Milan batte la Fiorentina, resta in vetta alla classifica della Serie A e si prepara per affrontare al meglio la sfida forse decisiva del girone, quella contro il Celtic dell'ex Laxalt. Gli scozzesi sono in crisi nera, eliminati in Coppa di Lega dal modesto Ross County. Perde una grande occasione il Lille, bloccato sull'1-1 in trasferta dal Saint-Etienne. La squadra di Galtier avrebbe potuto agganciare il PSG al primo posto della Ligue 1. Lo Sparta Praga vince 1-0 sul campo del Teplice e si porta a meno due dallo Slavia capolista.