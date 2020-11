Il punto sulla Bundes - Frena il Bayern, si avvicinano le inseguitrici

vedi letture

Una frenata che fa discutere, quella del Bayern Monaco in Bundesliga, che permette alle inseguitrici di accorciare sulla capolista e tenere molto vivo il campionato in questa fase. Per i bavaresi non sono andati oltre l'1-1 contro il Werder Brema, con Coman che ha dovuto pareggiare i conti dopo l'iniziale svantaggio della squadra allenata da Flick.

Pareggio, quello del Bayern, che ha permesso alle inseguitrici di poter rifarsi sotto in maniera decisa: vittoria importante, dunque, per il Borussia Dortmund che supera addirittura per 5-2 l'Hertha Berlino, con Haaland scatenato e a segno per ben quattro volte. Bene anche il Leverkusen, vincente fuori casa contro l'Arminia Bielefeld, con Dragovic a firmare il gol del definitivo vantaggio a due minuti dalla fine. Borussia e Bayer, al momento, hanno un solo punto di ritardo dal Bayern di Monaco.

Perde terreno, invece, il Lipsia che non va oltre l'1-1 contro l'Eintracht di Francoforte, restando cosi inchiodato al quarto posto in classifica. Continua a farsi sotto il sorprendete Union Berlino, vincente in casa Colonia e quinto ad appena due punti di distanza dal Lipsia.

Vince anche il Wolfsburg in casa dello Schalke, restando in scia delle prime della classe, mentre il Borussia M'Gladbach non va oltre l'1-1 contro l'Augsburg che in dieci uomini trova il pareggio finale all'88' con Caligiuri.

Lo Schalke, come detto, sconfitto e sempre più ultimo in classifica con soli 3 punti conquistati in 8 partite. Fanalino di coda, al pari dello Schalke, è il Colonia mentre al terz'ultimo posto troviamo proprio l'Arminia Bielefeld. Fuori dalla zona rossa, momentaneamente, il Mainz vincete in trasferta contro il Friburgo.

BUNDESLIGA - 8° TURNO

Bayern Monaco-Werder Brema 1-1

Hoffenheim-Stoccarda 3-3

Bielefeld-Leverkusen 1-2

M'Gladbach-Augsburg 1-1

Schalke 04-Wolfsburg 0-2

Francoforte-Lipsia 1-1

Hertha-BVB 2-5

Domenica

Friburgo-Mainz 1-3

Colonia-Union Berlino 1-2