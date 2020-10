L'Equipe: "Il Paris è indebolito?". Stasera arriva il Dijon

"Un Paris indebolito?". Si chiede in taglio alto sulla propria prima pagina odierna L'Equipe in riferimento al PSG che stasera torna in campo alle ore 21:00 contro il Dijon, dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Manchester United. Un inizio di stagione molto complicato per il PSG che, stranamente, non è neanche primo in campionato. In Champions ha perso la prima gara, e in campionato ha totalizzato 15 punti in 7 gare disputate (primo il Lille con 17 punti).