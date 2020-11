L'Equipe: "Sconfitta inquietante del Psg col Monaco, da 0-2 a 3-2"

"Brutto periodo", titola così L'Equipe in riferimento al Psg. Già, è proprio un brutto periodo per la squadra di Parigi che non rientrano bene dalla sosta delle nazionali. Ieri sera brutta sconfitta in casa del Monaco per 3-2. Il Psg ha dominato i primi venti minuti andando avanti per ben due volte (doppietta di Mbappé e due gol annullati col VAR). Ma i capitolini poi hanno subito il ritorno dei monegaschi, prima con la doppietta di Volland e poi il rigore di Fabregas. Volano i ragazzi di Kovac, ora secondi a quattro punti dagli avversari di giornata, in attesa della sfida del Lille contro il Lorient. Una sconfitta inquietante prima di affrontare il Lispia nella gara di martedì in Champions League.