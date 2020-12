Le probabili formazioni di L. Mosca-Salisburgo: Szoboszlai cerca i primi 3 punti

A meno di sorprese, saranno Lokomotiv Mosca e Salisburgo a doversi giocare il terzo posto nel girone A di Champions League e proprio queste due squadre si affrontanto nella quinta giornata. All'andata la sfida in Austria era terminata 2-2, con i russi che avevano pareggiato i conti con un gol ad un quarto d'ora dalla fine. Le altre due squadre del raggruppamento, Bayern Monaco e Atletico Madrid, a loro volta si incontreranno. Sarà una partita molto più importante per gli spagnoli, con i tedeschi già aritmeticamente qualificati al primo posto, che devono difendersi dal potenziale sorpasso da parte della squadra di Marko Nikolic.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA - I russi continuano a stentare in campionato, dove hanno recentemente pareggiato a reti bianche in casa dell'Akhmat Grozny. In Champions League, però, la Lokomotiv è reduce dal convincente pareggio, sempre per 0-0, al Wanda Metropolitano contro l'Atleti. La squadra di Nikolic dovrà fare a meno solamente di Smolov, out per un problema al bicipite femorale.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Gli austriaci sono saldamente in testa al campionato, forti anche del recente 2-8 rifilato al St. Polten nell'ultima giornata grazie alle triplette di Szosbozlai, talento cercato da mezza Europa tra cui anche il Milan, e di Koita. In Champions League, però, l'unico punto sono riusciti a conquistarlo proprio contro i russi, mentre nell'ultimo turno hanno perso 3-1 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Jesse Marsch dovrà fare a meno di Bernede e Okugawa, con Okafor, che ha avuto la febbre in settimana, che è ancora in dubbio.