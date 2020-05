Torna la Bundes! Friburgo, Streich: "Non è una novità giocare a porte chiuse"

vedi letture

Christian Streich, allenatore del Friburgo, dopo l'ottimo pareggio rimediato alla prima partita post-Coronavirus sul campo del Lipsia è intervenuto in conferenza stampa: "Per noi questa situazione non era completamente nuova, visto che ci alleniamo già all'interno del nostro stadio vuoto. Ma è triste che le persone non siano sugli spalti. L'importante è che questa misura non sarà permanente, la qualità dello spettacolo peggiora senza l'apporto degli spettatori. Per me come allenatore non era una novità assoluta, sono stato già allenatore nelel giovanili per molti anni, quindi ho sempre sentito le mie urla e quelle degli altri durante la partita".