Ufficiale Storico addio al Friburgo: dopo quasi 12 anni in panchina e 30 al club, se ne va Streich

Storico addio per il Friburgo, che al termine della stagione si separerà dal suo allenatore Christian Streich, presenza ormai consolidata nella squadra di Bundesliga visto che il tecnico classe 1965 siede su quella panchina ininterrottamente da quasi 13 anni, avendo iniziato la sua avventura ormai nel lontano mese di dicembre del 2011, subentrando in corsa fino a tenersi ben stretto quel posto per un sacco di stagioni. Una permanenza nel Friburgo per Streich che, tra carriera da calciatore e seguito tra tecnico delle giovanili e poi vice, va avanti da trent'anni.

A dare l'ufficialità della notizia è stato lo stesso Streich, parlando ai canali ufficiali del suo club: "Ci ho pensato a lungo, abbiamo tenuto molte conversazioni ma penso che dopo 29 anni sia il momento giusto per fare spazio a nuove energie, nuove persone e nuove opportunità. Per me è stato sempre molto importante non perdere l'attimo in cui credo sia giusto lasciare. Ho vissuto centinaia di esperienze straordinarie durante la mia permanenza, questo club è la mia vita e sono veramente grato per il sostegno e affetto ricevuti qui. Guardo al futuro della società e sono certo verranno prese ottime decisioni, per poter andare avanti a testa alta come negli ultimi anni". Alla base della decisione di Streich, scrivono in Germania, la volontà di trascorrere più tempo con la famiglia e dedicarsi a un po' di svago nel tempo libero, come ad esempio qualche viaggio.