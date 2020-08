Icardi attaccato sul post di Wanda Nara: "Partita imbarazzante". E spuntano anche foto di Lukaku

Il tweet pubblicato da Wanda Nara dopo la qualificazione del Paris Saint-Germain alle semifinali di Champions League ha scatenato un vero e proprio polverone. Ai tifosi della formazione parigina, infatti, non è piaciuta la prestazione di Mauro Icardi, di cui Wanda è moglie e agente. E i commenti non sono stati pacati. "Che partita imbarazzante ha disputato", "Meno grigliate e più impegno sul campo di gioco", "Qual è stato esattamente il vostro contributo?", "Semifinale raggiunta non certamente grazie a tuo marito". Inoltre, sono state pubblicate tante foto di Choupo-Moting, eroe della serata (un utente invita ironicamente Wanda a sposarsi con il camerunese), e di Romelu Lukaku, queste ultime postate soprattutto dai tifosi dell'Inter, che hanno dimenticato in fretta il loro ex capitano grazie al contributo offerto dall'attaccante belga.

Tutti commenti positivi vedo ...... Ahahahahahaha!! pic.twitter.com/QUn6hTxrLV — stefa22 (@89Stefanini) August 12, 2020

And what exactly was your contribution? — 19ohNate (@Tantrick614) August 12, 2020

Moins de barbecue, plus de mouvement sur le terrain — Prolixe (@prolixeuh) August 12, 2020