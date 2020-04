Icardi su Instagram: "Oggi giochiamo tutti per 7,8 miliardi di persone"

vedi letture

Mauro Icardi, con un post sul proprio account Instagram ufficiale, ribadisce l'importanza di tenere un fronte unito in questo momento molto particolare per il pianeta: "Potremmo non giocare nello stesso posto, ma oggi giochiamo tutti per 7,8 miliardi di persone". L'argentino e la famiglia (la moglie Wanda Nara e i cinque figli, ndr) sono tornati in Italia nei giorni scorsi.