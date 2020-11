"Il Barça mi offrì 10 anni di contratto". La storia di Bostock, che poi ha vestito 13 maglie in 14 anni

Decisamente strana, la storia di John Bostock. Il centrocampista inglese, oggi 28enne, una quindicina d’anni fa era finito nel mirino di tuttii top club europei, visto il suo status di giovane predestinato del calcio. A muoversi con più forza fu il Barcellona, ma le circostanze dell’epoca non gli permisero di accettare la corte blaugrana. E lo stesso Bostock, tramite la BBC, ha raccontato quei momenti: “Avevo 14 anni e il Barcellona mi offrì un contratto di 10 anni. Ronaldinho era il mio giocatore preferito e mi inviarono un poster firmato che ho ancora”, spiega il giocatore. In seguito Bostock firmò per il Crystal Palace senza però mai esplodere, come dimostrano le 13 squadre diverse in 14 anni di carriera.