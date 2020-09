Il Barça pensa a Dest, ma prima deve cedere Semedo. Poi chiederà il prestito con obbligo

Sergiño Dest è nel mirino del Barcellona. Il terzino americano, 19 anni, sarebbe stato chiesto da Ronald Koeman, ma il club blaugrana non può affondare il colpo se prima non riuscirà a cedere Nelson Semedo. Qualora il portoghese lasci la Catalogna in questa finestra di mercato, Dest potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta Mundo Deportivo.